Gol apresenta novo posicionamento com campanha da AlmapBBDO

Há 16 anos no mercado brasileiro, a GOL Linhas Aéreas lançou, neste domingo, campanha que simboliza uma ressignificaçao da marca. O objetivo, segundo a empresa, é “oferecer valor ao ativo mais precioso dos clientes atualmente – o tempo”. Por isso o tempo foi escolhido como protagonista dessa nova fase na comunicaçao da marca. “Hoje, inteligência nao é apenas ter mais tempo na vida, mas ter mais vida no tempo que se tem. A GOL mudou para dar mais vida ao tempo de nossos clientes. A nova campanha reflete isso, e mostra em diferentes momentos e situaçoes tudo o que tem sido feito pela empresa nesse sentido, wi-fi, bancos de couro, mais espaço entre as poltronas e melhorias no serviço de bordo sao alguns exemplos de melhorias que refletem esta nova GOL”, diz Maurício Parise, diretor de Marketing da companhia. A campanha, assinada pela AlmapBBDO, é composta por filmes, mídia impressa e açoes digitais. As peças sao assinadas com a expressao “Nova GOL. Novos tempos no ar”, além da hashtag #NOVAGOL.

