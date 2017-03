Google agora também prevê o seu futuro – ou pelo menos faz vc acreditar q sim

O Google já tem tantas utilidades que só faltava mesmo prever o futuro, nao é mesmo? Entao nao falta mais nada. Pelo menos é o que dá a entender o ‘Google Fortunetelling’, que promete responder a qualquer dúvida sobre sobre o seu futuro com base no seu perfil e no resultado de buscas prévias. Você digita sua pergunta e clica em ‘Prever meu futuro’ – e aí vem a surpresa. (Acesse aqui para experimentar caso você saiba falar inglês.) “É claro que nao podemos prever seu futuro!”, dispara o Google – “Mas 60 milhoes de refugiados se perguntam todos os dias se eles têm um futuro pela frente. Entao usamos um site falso do Google para chamar sua atençao, porque aparentemente você está interessado no seu próprio futuro. Por favor, reserve um momento para pensar no futuro deles.” Em seguida, o Google afirma que seu objetivo é conscientizar as pessoas sobre o problema e sugere que você doe seu tempo ou dinheiro para iniciativas locais preocupadas com a causa dos refugiados.

publicidade publicidade