Google cria seu 1º doodle em 360º, homenageia o ‘pai dos efeitos especiais’

A equipe de criaçao dos doodles do Google, juntamente com os times do Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture e da Cinémathèque Française, desenvolveram o 1º doodle interativo em realidade virtual / 360º para celebrar a vida e obra do francês Georges Méliès, um dos pioneiros do cinema, conhecido como o inventor dos efeitos especiais – confira acima. A produçao é da Nexus Studios. Logo abaixo, o making of.

