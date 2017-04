‘Google Gnome’ – a invençao do Google para esse 1º de abril

Em novembro do ano passado o Google lançou o ‘Google Home‘, um sistema ativado por voz que responde a comandos do usuário, como tocar música e ligar o ar condicionado. Hoje, dia 1º de abril, a empresa anuncia o ‘Google Gnome‘, uma espécie de ‘Google Home‘ para o seu quintal – no formato de um gnomo de jardim. No vídeo em que apresenta a novidade, o Google aproveita para tirar sarro dos exageros com a tecnologia – como quando o usuário pergunta como está o tempo lá fora mesmo estando ele próprio lá fora, e ainda por cima bem ao lado de um termômetro. ;-)

publicidade publicidade