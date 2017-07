Google Home acaba com briga doméstica chamando a polícia (!)

Assistentes pessoais inteligentes como o Google Home e o Amazon Echo estao mostrando utilidades que talvez seus fabricantes nem previram num 1º momento. Na semana passada, um desses dispositivos chamou a polícia durante uma briga doméstica em Albuquerque, Novo México. Eduardo Barros estava em casa com sua namorada e a filha do casal quando os 2 começaram a discutir. Barros entao apontou uma arma para sua namorada, ameaçando matá-la, e perguntou – “Você chamou a polícia?”. O dispositivo reconheceu a frase como um comando e ligou para o 911. Segundo o Gizmodo, uma equipe da SWAT chegou ao local e, depois de negociar por horas, levou Barros para a prisao. Sua namorada estava ferida mas nao precisou ser levada ao hospital. A filha do casal nao teve nenhum ferimento. “O uso inesperado dessa nova tecnologia para entrar em contato com serviços de emergência possivelmente salvou uma vida”, disse o delegado Manuel Gonzales.

