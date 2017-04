Google lança globalmente recurso para checar veracidade de notícias

Em um post divulgado no seu blog nessa 6ª feira, o Google anuncia o lançamento global do ‘Fact Check’. Agora, artigos exibidos no Google News receberao uma tag se contêm informaçoes que foram checadas por publishers e organizaçoes que checam os fatos alegados nas notícias. O Google também avisa que está expandindo o recurso para sua busca em todos os idiomas. “Pela 1ª vez, quando você conduz uma busca no Google que retorna um resultado considerado confiável contendo checagem de fatos para uma ou mais afirmaçoes públicas, você verá aquela informaçao claramente na página dos resultados de busca. O trecho exibirá informaçao sobre a afirmaçao, quem fez a afirmaçao e a checagem daquela afirmaçao particular”, explica a empresa. Leia na íntegra aqui. Via Fast Company.

