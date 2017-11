GoPro é engolida pela lava, filma tudo e sobrevive para mostrar o vídeo

Parece viral da GoPro, mas acredite, uma dessas câmeras sobreviveu até mesmo à lava vulcânica – e há vídeo para provar. Aconteceu no Havaí, onde um guia chamado Erik Storm derrubou sua GoPro numa fenda que estava aos poucos se enchendo de lava. Ele achou que tinha perdido a câmera, mas, como as GoPro sao consideradas ‘indestrutíveis‘, resolveu voltar para pegá-la depois que a lava havia esfriado e se transformado em pedra. Ele usou um martelo geológico para recuperar a câmera e, para sua surpresa, o aparelho ainda estava funcionando e tinha até mesmo filmado o momento em que a lava o alcançou (assista acima). Notícia do The Independent.

