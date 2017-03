‘Gordinho maluco’ ameaça guerra contra os EUA – manchetes surreais para tempos estranhos

Parece piada, mas nao é. Está n’O Globo dessa 5ª feira – “Kim ameaça ir a guerra com EUA após ser chamado de ‘gordinho maluco’.” A declaraçao que irritou o líder norte-coreano Kim Jong-un veio do senador republicano John McCain – “A China é a única que pode controlar Kim Jong-un, este garoto gordinho maluco que está chefiando a Coreia do Norte. Eles poderiam paralisar a economia norte-coreana em uma semana”, disse McCain na rede MSNBC. Em resposta, a agência estatal norte-coreana KCNA declarou – “O que eles ousaram dizer fere a dignidade da liderança suprema da RPDC (República Democrática Popular da Coreia) e é apenas uma manifestaçao da sua pior hostilidade em relaçao à ideologia e sistema social da RPDC e seu povo, e uma grave provocaçao pouco antes de uma declaraçao de guerra“. O comunicado diz ainda que “eles terao que sofrer amargamente as consequências desastrosas por sua imprudente língua solta”. Na tréplica, McCain ironizou – “O quê? Eles queriam que eu chamasse ele de garoto magrinho maluco?”. Afinal, nao é só o Brasil – o mundo nao está cada vez mais parecido com uma ediçao do Sensacionalista?

What, did they want me to call him a crazy skinny kid? https://t.co/Ym3juRfBev — John McCain (@SenJohnMcCain) 29 de março de 2017

