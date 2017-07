“Gosto duvidoso” – parecer do Conselho de Comunicaçao do Congresso sobre o ‘Pânico’

Deu no Notícias da TV – uma reuniao extraordinária realizada nessa 2ª feira, dia 03, pelo Conselho de Comunicaçao Social do Congresso Nacional, concluiu que o ‘Pânico na Band’ apresenta “conteúdo e duvidoso gosto estético”, mas nao fere a Constituiçao. A avaliaçao foi feita por solicitaçao do Ministério Público Federal, que destacou negativamente os quadros ‘Beija Saco’ e ‘Sidney Sertanejo’, exibidos pelo programa em 2016. Segundo parecer, “os quadros citados e o próprio programa estao amparados pela Constituiçao Federal, pois se pode contestar a qualidade do humor oferecido aos telespectadores, mas nunca a sua finalidade artística”. O grupo também julgou que o Pânico exibe conteúdos que “se igualam a vários outros programas exibidos pela televisao brasileira”. Assim sendo, os conselheiros chegaram à conclusao que nao cabe qualquer tipo de censura ao programa. Mas a decisao nao foi unânime. Celso Augusto Schröder, representante dos jornalistas no órgao do Congresso, afirmou que o humorístico da Band “representa o que de pior há na comunicaçao brasileira e o que se supoe, se apresenta como humor, está longe de ser humor. Na verdade é exatamente a exacerbaçao do preconceito e da exclusao“, criticou. Leia mais aqui.

