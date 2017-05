Grupo ABC e DDB trazem sua rede de Digital e CRM para o Brasil – TRACK

A TRACK, agência DDB especializada em soluçoes de marketing e comunicaçao utilizando Data e Inteligência CRM, acaba de chegar ao Brasil. Inicia suas operaçoes graças a uma parceria com a Rocker Heads, assumindo uma cartela de clientes que inclui marcas como Sestini, Get Net, Ticket, Zespri e Cachaça Batista. Pertencente ao Grupo DDB Latina, a TRACK já atua em diferentes partes do mundo, principalmente nos mercados europeu, americano, indiano e canadense. Atualmente, atende a mais de 200 marcas mundialmente, dentre elas Coca-Cola, McDonalds, Visa e Volkswagen. A TRACK Brasil será presidida por Sérgio Baldassari, ex-CEO da Rocker Heads. Também farao parte da estrutura brasileira Luis Bilé Silvarolli, vice-presidente de Operaçoes, André Hirst Reis, Head de Planejamento, e Eudes Soares, Head de Criaçao. | Foto: Juan Carlos Ortiz e Sérgio Baldassari / Crédito: Chasing Elliott

