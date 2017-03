Grupo Estado anuncia fechamento da Rádio Estadao – frequência será da ‘Feliz FM’

Na tarde da última 6ª feira, dia 10, o Grupo Estado informou internamente o fim da Rádio Estadao. A partir do próximo sábado, dia 18, a frequência 92.9 FM passa a ser ocupada pela ‘Feliz FM’, marca administrada por uma igreja – a Comunidade Cristã Paz e Vida. Segundo o portal Comunique-se, os cortes com pessoal começaram antes mesmo do fim da Rádio Estadao ser confirmado – o repórter Marcel Naves e a apresentadora Alessandra Romano, que estava na emissora desde seu lançamento, em 2011, já haviam sido dispensados. A expectativa é que poucos profissionais sejam reaproveitados na Eldorado, rádio também mantida pelo Grupo Estado e que continuará em operaçao. O comando do grupo alega que, com o fim da Rádio Estadao, os investimentos serao concentados em projetos digitais. Leia mais aqui.

