Grupo Isobar Brasil anuncia ‘Head of Concept’ – criador do personagem ‘Cartiê Bressao’

O Grupo Isobar Brasil anuncia a criaçao do posto inédito de ‘Head of Concept‘, que será ocupado por Pedro Garcia de Moura. Garcia é um dos fundadores da Queremos!, plataforma digital para fãs de música que, por meio da análise de dados e financiamento coletivo, já produziu mais de 150 shows no Brasil e no mundo, com artistas como Alabama Shakes, Chet Faker e The XX. O criativo que virou empreendedor ganhou fama na web com o personagem “Cartiê Bressao”, uma paródia do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, criado por ele em 2012. “O ‘Chefe de Conceito’, por assim dizer, será um ‘maestro’ de criaçao com um mindset de negócios. Ele vai celebrar e estimular ideias transformadoras capazes de alterar a realidade de nossos clientes, com vistas a novas oportunidades de geraçao de valor econômico e social”, descreve Abel Reis, CEO Dentsu Aegis Network e CEO Isobar LatAm. Pedro Garcia já trabalhou como criativo publicitário em Londres, Sao Paulo e Buenos Aires e há 5 anos também integra a equipe responsável pela criaçao do formato do Prêmio Multishow de Música Brasileira.

