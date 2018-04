Guaraná Antarctica suspende exportaçao até o final de julho – tudo pela Seleçao Brasileira

Para mostrar que é capaz de fazer tudo pela Seleçao Brasileira, de quem é parceiro desde 2002, o Guaraná Antarctica suspenderá a exportaçao para países adversários do Brasil até o final de julho. “(…) nenhum adversário poderá beber da ginga brazuca no período, deixando em território nacional a fórmula e gostinho únicos da fruta típica do Brasil“, avisa. Para divulgar essa açao inédita, a marca está lançando uma campanha nacional. As produçoes revelam pessoas de diferentes nacionalidades bebendo Guaraná Antarctica e incorporando um pouco da ginga brasileira. Na dúvida, a marca interrompe e declara o fim da exportaçao nesse período. A criaçao é da F/Nazca Saatchi & Saatchi. Atualmente, o Guaraná Antarctica está presente em 70% do mercado de refrigerantes no mundo, em mais de 50 países.

