Guitarrista interrompe show para ajudar mulher que sofria assédio

O guitarrista Brendan Ekstrom interrompeu um show da sua banda, a Circa Survive, para ajudar uma mulher que estava sendo assediada a se livrar do assediador. O caso aconteceu em St. Louis, nos EUA, no último dia 21 de julho. No Twitter, Ekstrom explicou aos fãs sua versao dos fatos, dizendo que nunca havia deixado o palco durante uma música em seus 20 anos de carreira. “Ao longo de uma música inteira, eu vi um cara que estava atrás de uma garota flertando e entao tentando beijá-la“, escreveu o músico. “Era difícil entender o que estava acontecendo de verdade. Às vezes, ela parecia aberta aos avanços dele, mas, depois da 2ª vez que vi ela empurrar o rosto e as maos dele pra longe enquanto tentava se virar pra ver o show, eu pedi aos seguranças para ficar de olho neles“. O guitarrista explicou entao que os seguranças nao conseguiam entender o que ele queria dizer, o que o levou a abandonar o palco e ir até o casal. “Os seguranças me seguiram. O homem parecia estupefato quando eu apareci, como se nada estivesse errado. Eu nao sei o que aconteceu depois. Eu voltei pro palco pra finalizar o show. A segurança assumiu a situaçao“, explicou Ekstrom. Ele concluiu dizendo que nao sabia se eles estavam num relacionamento ou nao, mas que, independentemente disso, o que ele viu foi “perturbador“. “Nao foi fofo, foi alarmante. Tenho quase 40 anos e nunca vi flerte assim“. Veja abaixo os tuítes do músico. Notícia da NME.

Quick note to those who were at the show last night. I've been doing this for 20 years and I've never walked of stage during a song before. — Brendan ekstrom (@Brendanekstrom) July 22, 2017

Happening. At times she seemed ok with his advances but after the second time of watching her push his face and hands away and try to turn — Brendan ekstrom (@Brendanekstrom) July 22, 2017

I left the stage and walked straight for them, my mind an emotional blur. Security followed me. The man seemed dumbfounded when I showed up — Brendan ekstrom (@Brendanekstrom) July 22, 2017

I Really don't know but it made me furious to watch a girl forcibly remove someone's hands from her body multiple times. — Brendan ekstrom (@Brendanekstrom) July 22, 2017

About how I would handle situations like this in the future especially if it was with someone I knew or cared about especially if it is — Brendan ekstrom (@Brendanekstrom) July 22, 2017

Them standing on stage confused. And I'm sorry to fans who were equally confused and saw a bit of an unusual show. — Brendan ekstrom (@Brendanekstrom) July 22, 2017

