Guloseimas cantam música de Paul McCartney em chamada de reality culinário

Em tempo de MasterChefs disso, daquilo e daquilo outro – alguns, diga-se de passagem, dao verdadeiros shows de falta de respeito com a comida que preparam e com o telespectador que, na sua grande maioria, quer assistir quem sabe cozinhar -, passei o olho pelo cardápio do YouTube e, por indicaçao do Imagens de Marca, encontrei este vídeo do Channel 4 – uma chamada para o reality “The Great British Bake Off”. Nada mais fofo e animado – pães, croissants, delícias e bolinhos cantam “We All Stand Together”, de Paul McCartney. Vejam que delícia. Isso pode! Da 4Creative.

