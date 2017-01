Habib’s se inspira na polêmica do grafite em SP para divulgar promoçao – viu essa?

O Habib’s lançou, nesta 2ª feira, um comercial que pega carona no assunto que está mexendo com a cidade de Sao Paulo. O webfilme mostra um grafiteiro fazendo arte em um muro, pedindo por mais kibe e pastel. A campanha, da Publicis, tem criaçao de Fred Gerodetti, Paulo Damasceno e Victor Emeka, sob direçao de criaçao de Hugo Rodrigues, Domenico Massareto e Marcelo Delboux. A produçao é da Trator com direçao de cena de Will Mazzola.

