Halloween | Burger King dá Whopper de graça para quem aparecer vestido de palhaço

Numa clara provocaçao a seu maior concorrente, o Burger King vai oferecer sanduíches Whopper de graça aos clientes que se fantasiarem de palhaço e forem aos seus restaurantes nesse sábado, dia 28. A açao, batizada de “Scary Clow Night”, faz parte das comemoraçoes de Halloween, e vai acontecer nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Rússia, Suécia, África do Sul, Japao, Brasil e Argentina. A caracterizaçao nao precisa ser propriamente de Ronald McDonald e nem mesmo ser completa – valem também os adereços de palhaço, como nariz, pintura no rosto, roupa ou peruca. “Neste Halloween, queremos que nossos clientes venham como um palhaço para comerem como um rei”, brinca Ariel Grunkraut, diretor de Vendas e Marketing do BK. ~Trollar~ o McDonald’s, aliás, já está virando tradiçao para a rede de fast-food – no ano passado, um restaurante do Burger King em Nova Iorque foi totalmente “disfarçado” de McDonald’s, como se fosse uma assombraçao – está lembrado? Com AdFreak.

