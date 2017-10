Halloween | Fantasia de Mulher Maravilha é a mais buscada no Google

Já virou tradiçao o Google divulgar todo ano a lista de fantasias mais buscadas para o Halloween – e, em 2017, nao deu para ninguém: a Mulher Maravilha é a campeã. Impulsionada pelo filme onde é interpretada por Gal Gadot (que volta às telas em breve com outro filme, ‘Liga da Justiça‘), a heroína venceu outra personagem dos quadrinhos, a Arlequina, o palhaço Pennywise, de ‘It – A Coisa‘, e Donald Trump como a fantasia mais procurada no site. A lista completa pode ser encontrada neste link. Nota do A.V. Club.

publicidade publicidade