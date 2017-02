Harlem Shake e Ice Bucket Challenge em 2017? Isso q dá ter internet lenta ;-)

Para mostrar o que acontece quando você tem uma conexao lenta à internet, a TBWA\Raad mostra pessoas que só agora, em pleno ano de 2017, ficaram sabendo de modas da internet como o ‘Harlem Shake’ e o ‘Ice Bucket Challenge’. Os vídeos fazem parte de uma campanha para a Connect Internet, do Líbano, e contam com personagens que moram em áreas remotas do país. Via AdFreak.

