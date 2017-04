Havaianas apresenta embalagens de sua campanha global nas gôndolas do Eataly

Nessa 6ª feira, dia 21 de abril, a AlmapBBDO e a Havaianas realizarao uma açao especial para apresentar as embalagens da nova campanha global da marca. Elas estarao nas gôndolas do Eataly, em Sao Paulo, que pela 1ª vez sediará a apresentaçao de uma campanha publicitária. O Eataly é o maior complexo gastronômico italiano do mundo, que reúne restaurantes, alimentos, bebidas, artigos de varejo e uma escola de culinária. A açao marca o início das açoes, no Brasil, da nova campanha. Criada pela Almap, ela traz embalagens com as principais características do espírito do verao brasileiro que os consumidores de outros países mais admiram e que gostariam de incorporar ao seu dia a dia. A ideia é levar estas características para mais de 100 países onde a marca é comercializada. As embalagens sao inspiradas em latas e caixas de produtos alimentícios e têm, no rótulo, imagens que traduzem cada uma destas peculiaridades indicadas por brasileiros e estrangeiros – alegria, espontaneidade, amizade (sociabilidade) e alto-astral.

