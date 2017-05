Havaianas estreia nova campanha com Thiaguinho e Fernanda Souza – assista aqui

O cantor Thiaguinho e sua mulher, a atriz Fernanda Souza, sao as estrelas da nova campanha de Havaianas, que estreou na noite desse domingo, dia 20/03. O filme, criaçao da AlmapBBDO, será veiculado nas emissoras de TV aberta. Numa açao inédita da marca, o blogueiro Hugo Gloss transmitiu ao vivo, pelo Facebook e Snapchat, na madrugada do dia 11/03, as filmagens do comercial. Ele acompanhou a produçao do filme, fez vídeos com o casal e mostrou os bastidores, apresentando os artistas e também a equipe da Cine, responsável pela realizaçao do filme. Segundo a Almap, o conteúdo gerado pelo blogueiro já alcançou mais de 800 mil visualizaçoes.

publicidade publicidade