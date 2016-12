Havaianas homenageia os 100 anos do samba no Brasil com kit de fim de ano

Para sua tradicional açao de fim de ano, a Havaianas escolheu o samba como inspiraçao. Criado pela AlmapBBDO com participaçao especial do jornalista, biógrafo e ficcionista Ruy Castro, o presente de final de ano da marca será enviado a um seleto mailing de fornecedores, jornalistas, celebridades e profissionais que participaram da trajetória da marca durante 2016. O já famoso e esperado kit, que em 2016 completa 10 anos de existência, desta vez é composto por uma grande caixa de fósforos – remetendo ao “instrumento” com o qual os sambistas acompanham o ritmo das músicas – que guarda 2 pares de Havaianas com estampas criadas pela equipe de Design da AlmapBBDO, inspiradas em imagens antigas de grupos de samba. Além das sandálias, a caixa traz também 2 copos americanos com estampas semelhantes às das sandálias e 4 caixinhas de fósforos verdadeiras que destacam os principais estilos de samba: Exaltaçao, Enredo, de Breque e Cançao. As caixinhas, além de acompanharem o batuque, também podem ser usadas como ímas de geladeira. Os kits estao sendo distribuídos em diversas capitais brasileiras, além dos Estados Unidos e países da Europa, Ásia e América Latina. A Havaianas avisa que essa ediçao especial das sandálias nao será vendida.

publicidade publicidade