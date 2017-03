Havaianas lança campanha com o tema ‘futebol’ – 1º filme é com Biro-Biro

Estreia no domingo, dia 12, nova campanha da Havaianas, criada pela AlmapBBDO especialmente para ser veiculada nos intervalos dos jogos de futebol. O 1º filme conta com a participaçao do famoso ex-jogador Biro-Biro numa situaçao engraçada. Durante o ano serao veiculados outros filmes, sempre destacando novos modelos do portfólio da linha de sandálias masculinas.

