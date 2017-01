Havaianas lança sandálias inspiradas em picolés da Kibon – criaçao da Almap

Para comemorar a estaçao mais quente do ano, a equipe de design da AlmapBBDO criou modelos de Havaianas inspirados em picolés Fruttare, da Kibon. As estampas fazem referência aos 3 sabores preferidos dos consumidores no verao – uva, limao e morango. Além das sandálias, os picolés destes sabores serao comercializados em embalagens especiais com a mesma estampa das sandálias. Quem comprar um picolé Fruttare em qualquer ponto de venda do Brasil concorre a uma dessas sandálias especiais da coleçao Verao 2017. Para completar a açao, quiosques temáticos temáticos de Havaianas instalados em diversas praias brasileiras venderao os 3 modelos, que também poderao ser encontrados nas lojas Havaianas e na loja online. A AlmapBBDO também desenvolveu a ambientaçao da loja-conceito da marca em Sao Paulo e realizará campanha digital para divulgar a açao.

publicidade publicidade