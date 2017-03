HBO anuncia produçao de 14 novos programas no Brasil – entre eles talk show com Duvivier

A HBO Latin America anunciou hoje 14 novos programas produzidos no Brasil, um número sem precedentes para o grupo no país. Serao 7 séries de nao-ficçao, 2 documentários, 4 séries de ficçao e o 1º talk show brasileiro da HBO, apresentado pelo comediante Gregório Duvivier. Este é o maior número de produçoes brasileiras anunciadas de uma vez na história da HBO Latin America. Entre as novas produçoes anunciadas está o primeiro talk show brasileiro da HBO – ‘Projeto Gregório Duvivier‘, um programa semanal com 30 minutos de duraçao apresentado pelo comediante e ator que dá nome à atraçao, mais conhecido pelo seu trabalho no grupo de comédia Porta dos Fundos. Segundo a HBO, “além de ser um formato novo e original na HBO para o Brasil, é um espaço sem censura para os comentários afiados e bem-humorados de Duvivier sobre as espinhosas notícias políticas, sociais e sobre outros assuntos que afetam os brasileiros atualmente.” As novas produçoes também incluem 4 séries dramáticas – ‘Santos=Dumont‘, a 3ª temporada de ‘Psi‘, a 2ª temporada de ‘O Hipnotizador‘ e o thriller ‘A Vida Secreta dos Casais‘; 2 documentários de longa-metragem – ‘Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas‘ e ‘Primeiro Bailarino‘; e as docusséries ‘A Grande Luta II‘, ‘Fora do Armário‘, ‘Milton – Pelo Mundo (Intimidade e Poesia)‘, ‘O Nome Dela é Gal‘, ‘Outros Tempos – Velhos‘, ‘Trabalho Escravo‘ e ‘Transamazônica – Uma Estrada Para o Passado‘. | Na foto: Humberto Grauss, Tereza Gonzalez, Felipe Braga, Maria Angela de Jesus, Contardo Calligaris, Roberto Rios, Lucy Barreto, Estevao Ciavatta, Fernando Albuquerque, Nuno Godolphin e Tatiana Quintela



publicidade publicidade