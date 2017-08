HBO sofre ataque hacker, novo ‘Game of Thrones’ pode ter vazado

O canal de TV por assinatura HBO sofreu um ataque hacker, informa a Entertainment Weekly. Entre as informaçoes roubadas estaria o roteiro do próximo episódio da série ‘Game of Thrones‘, que vai ao ar no domingo que vem, dia 6. Ao todo, os hackers afirmam ter roubado 1,5 terabytes de dados. A HBO confirma que sofreu o cyberataque, mas se nega a comentar qual o tamanho do prejuízo e quais dados teriam sido comprometidos. O mais curioso é que o ataque foi anunciado à Entertainment Weekly pelos próprios criminosos, que enviaram um e-mail à revista contando o que tinham feito. A HBO, por sua vez, disse que já está trabalhando no sentido de melhorar suas proteçoes virtuais. Porém, caso o novo episódio da série apareça por aí nos próximos dias, vc já sabe que a origem é essa…

