‘He Said Whaaat?’ | Site expoe a discriminaçao de gênero no mercado publicitário

Criaçao de uma designer e diretora de arte, ‘He Said Whaaat?’ chama a atençao para a discriminaçao de gênero no mercado de trabalho, em especial nas agências de publicidade. O projeto, que tem site, Instagram e Twitter, quer ser um espaço onde as mulheres possam compartilhar suas histórias de assédio sexual e outros comportamentos abusivos por parte de seus colegas do sexo masculino. A criadora do projeto, que prefere se manter no anonimato, diz que teve a ideia “uma noite depois que meu queixo caiu no chao várias vezes por causa das coisas que eu ouvi homens dizerem para e sobre mulheres.” “Eu falo por experiência própria, mas pelo que eu passei e ouvi, muitas mulheres ainda têm medo de se expor e contar suas histórias porque têm medo de serem demitidas ou de prejudicar suas carreiras”, afirma. O ‘He Said Whaaat?’ – em português, ‘Ele disse o quêêê?’ – aceita contribuiçoes de profissionais de qualquer área, mas a diretora de arte estima que 85% vêm da indústria publicitária. Para ela, um sintoma do quanto a questao é problemática nesse mercado. “Eu definitivamente acho que esse é um problema prevalecente na indústria publicitária. Apesar dos esforços que estao tentando fazer, ela ainda continua sendo um clube de homens brancos.” Entre as pérolas encontradas no site, frases como “Eu tenho uma esposa com quem discutir em casa, nao preciso de uma no trabalho também” e “Você pode começar a apresentaçao para o cliente subindo na mesa e fazendo uma go-go dance”. o.O Via AgencySpy.

male company owner to female social media manager – “I would stick to my guns when it came to my opinions for the social media campaigns and the overall direction the company was going in. When we got into a debate one day I was told, “I have a wife at home to argue with, I don’t need one at work too.” #hesaidwhaaat Uma publicação compartilhada por He Said Whaaat? (@he.said.whaaat) em Jul 27, 2017 às 11:42 PDT

male CEO to female business development – “You look cute today. You should wear that when the client’s here.” #hesaidwhaaat Uma publicação compartilhada por He Said Whaaat? (@he.said.whaaat) em Jul 27, 2017 às 5:11 PDT

male creative director to female account manager – “He came into my office first thing in the morning and said “Why do you look like such a bitch today?” #hesaidwhaaat Uma publicação compartilhada por He Said Whaaat? (@he.said.whaaat) em Jul 27, 2017 às 5:13 PDT

publicidade publicidade