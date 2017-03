Heinz aprova e veicula ideia de Don Draper para campanha da marca – 50 anos depois

Para absoluto deleite dos fãs de Mad Men, a Heinz acaba de aprovar uma ideia que Don Draper teve para uma campanha da marca no seriado – mais especificamente no episódio ‘To Have and to Hold’, da 6ª temporada, que foi ao ar em 2013. Na ocasiao, Don criou anúncios que nao mostravam o produto, apenas imagens de alimentos que vao bem com catchup, como batatas fritas e cheeseburger. “Passe o Heinz” era a assinatura das peças. Ousado demais para a época. O cliente nao gostou e a agência de Don nao ganhou a conta. Agora, quase 50 anos depois, a Heinz finalmente aprovou a campanha. “Em uma meta uniao dos mundos real e fictício da publicidade”, como descreve o AdFreak, a Heinz vai veicular os anúncios quase que exatamente da forma que Draper pretendia, na mídia impressa e em outdoors em Nova Iorque. Digno de nota também é o fato da campanha estar sendo creditada à David Miami, atual agência da Heinz, e à Sterling Cooper Draper Pryce, agência fictícia de Don Draper nos anos 1960. Tanto Don quanto Matthew Weiner, criador do seriado, estao na ficha técnica. Abaixo você confere os 3 anúncios que estao sendo veiculados desde ontem – cada um deles terá seu próprio outdoor em NY e será divulgado no New York Post. A versao das batatas fritas sairá na Variety também.

O brasileiro Anselmo Ramos, CCO da David, brinca que se encontrou com Don Draper recentemente e que ele lhe passou “a mecânica da campanha original”. ;-) Na verdade, as imagens tiveram que ser recriadas do zero – “Nós nao tínhamos os arquivos, entao tivemos de fazer um ensaio fotográfico. Precisava ser igual, e esse foi um belo desafio”, diz Anselmo. E pra quem acha que a campanha é só uma homenagem a Mad Men, e que apenas fãs do seriado vao entender a ideia, Nicole Kulwicki, head of brand da Heinz, discorda – “Você pode estar passando pelo outdoor e ele vai continuar sendo poderoso, mesmo que você nao entenda a conexao com Mad Men. Claro que adoraríamos que os fãs de Mad Men entendessem, mas achamos que a ideia funciona muito bem sozinha também.” Leia mais no AdFreak.

