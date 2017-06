‘Hello’ – relembrando o 1º comercial do iPhone, lançado há exatos 10 anos

O iPhone foi anunciado no dia 09 de janeiro de 2007, mas só foi oficialmente lançado em 29 de junho do mesmo ano – ou seja, há exatos 10 anos. Seu 1º comercial, ‘Hello’, foi veiculado pela 1ª vez no intervalo do Oscar daquele ano, no dia 25 de fevereiro. O anúncio mostra dezenas de atores, em cenas retiradas de filmes e programas de TV, dizendo ‘Hello’ – entre eles Dustin Hoffman, Marilyn Monroe, Harrison Ford, Cameron Diaz, Michal J.Fox e Audrey Tautou. Para o Fast Company, mesmo 10 anos depois, o comercial ainda parece novinho em folha.

