#HelpJeanBoechat | Campanha une esforços pela recuperaçao do Jampa

Jean Boechat, o Jampa, figura muito querida no meio publicitário, sofreu um AVC no final do ano passado. Depois de 50 dias internado, Jean deixou o hospital e agora segue seu tratamento em casa. Como as despesas que envolvem a reabilitaçao sao muitas e ele está temporariamente sem plano de saúde, seus amigos criaram a campanha #HelpJeanBoechat. Avisam que qualquer contribuiçao é bem-vinda – pode ser em dinheiro ou através da doaçao de itens específicos de mobiliário, suprimentos e serviços. O hotsite jeanboechat.com.br tem mais informaçoes sobre o Jean, seu processo de recuperaçao e sobre como ajudar.

