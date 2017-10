Hipocrisia? Comparaçoes com Homem de Ferro fazem Marvel cancelar parceria

A Marvel se viu obrigada a cancelar um contrato de parceria com a empresa bélica Northrop Grumman depois de ser duramente criticada por seus próprios fãs na semana passada. As 2 empresas anunciaram que fariam um evento juntas na Comic-Con de Nova Iorque, que acabou nao acontecendo após as críticas. A Northrop Grumman é uma das maiores empresas bélicas do mundo, com um lucro na casa de 20 bilhoes de dólares ao ano, lembrando a fictícia Stark Industries, empresa de Tony Stark, o Homem de Ferro. Nos quadrinhos, porém, Tony decide fechar a operaçao bélica de suas indústrias após ver com os próprios olhos os efeitos que ela tinha. Logo, dá para imaginar como os fãs da Marvel acharam hipócrita o anúncio da parceria – e deixaram isso bem claro nas redes sociais (veja alguns tuítes abaixo). Nota da Consequence of Sound.

Hey y'all remember how Tony Stark stopped selling weapons because he realized he was contributing to global human misery? — Ghoulfrey🦇 Macabre (@geoffamarshall) October 6, 2017

This sucks and is a super disturbing partnership. You're partnering with war mongering weapon merchants that are villains in your movies. — It's KFG (@KungFu_Grip) October 6, 2017

hey uh quick question do you remember what iron man was about — shallow salt puddle (@optronixes) October 6, 2017

