Hoje – a outra cara do Brasil na mídia portuguesa

A mídia portuguesa está acompanhar passo a passo a possível prisao de Lula neste final de tarde aí no Brasil. Com fusos de 4 horas a mais aqui em Portugal, os principais canais de TV desde cedo dao a notícia que nem todos querem acreditar. Os canais pagos estao quase o tempo todo em direto com os novos acontecimentos, matérias de correspondente em Sao Bernardo, explicaçoes e comentários de convidados brasileiros e portugueses. Enquanto isso, nos canais pagos (Globo Premium e Record), a programaçao nao está com sinal aberto em direto e chega com atraso (Jornal Hoje entra às 19:30!) -, alguns programas sao transmitidos 24 horas depois e com o aviso de gravado. Nos jornais online, palpites, entrevistas, futurologia e até um editorial no ‘Público’.

Em Portugal, a situaçao em geral é de bastante perplexidade e um suspense contido com alguma falta de conhecimento da realidade brasileira está no ar – nota-se que muitos dos formadores de opiniao e jornalistas em geral tiveram que fazer um ‘intensivao’ para entender o que está a acontecer. Por esses dias, o Brasil saiu da clássica pauta a que estavam acostumados – novelas, férias paradisíacas, turistas, novos imigrantes, vistos gold, violência nua e crua, desastres ecológicos… E entraram as notícias que falam de poder, política, injustiças e liberdade – temas comuns aos 2 povos. Surpresos, assustados, solidários? Talvez… Espero que depois dessa tempestade de fatos, fotos e imagens, esse lado do Atlântico comece a ouvir com mais atençao o nosso brado retumbante. | Foto: Miguel Schincariol/AFP

