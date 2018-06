Hoje, Portugal x Espanha – Lisboa já está no clima da #Copa2018

Os portugueses já estao concentrados para o jogo de hoje – Portugal X Espanha, às 19:00 no horário local (15:00 no horário de Brasília) – e até as meninas da padaria perto de casa já ‘vestiram a camisola’ para o 1º jogo do país na Copa. “O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo”, ouvi entre um gole de café. “Os portugueses sao os campeoes europeus de futebol”, disse a outra, tentando ver a minha reaçao e, sem perder tempo, veio a pergunta que nao quer calar – “Você vai torcer pra quem no jogo de hoje?”. Adivinhem…

publicidade publicidade