Homem-Aranha nao convencional – herói da vida real no comercial da Philips

Que Homem-Aranha é esse que quase perde a hora, que pega elevador, pega táxi, ônibus, sobe escadas, que corre pelas ruas para nao chegar atrasado – quando poderia simplesmente usar seus poderes para pular de um prédio para o outro? É o super-herói da vida real, aquele que faz a diferença e traz alegria para as crianças internadas no hospital. ‘Philips Everyday Hero’ faz parte de uma campanha australiana para a Royal Philips destinada aos profissionais da saúde. É criaçao da Ogilvy & Mather de Londres. “Inspirados numa história real, contamos a história de um limpador de janelas que se veste de Homem-Aranha para entreter crianças doentes”, diz Eva Barrett, executiva da Philips – “Ele acredita que alegrá-las faz com que se recuperem mais rápido – às vezes a risada é o melhor remédio. É um exemplo maravilhoso de como a empatia pode fazer a diferença. Seus valores refletem os nossos; queríamos celebrar isso”. Via AdFreak.

