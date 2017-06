Homenagem | Rio acende o Cristo com as cores de Portugal

Olha só onde o Cristo foi parar… iluminado de verde e vermelho, as cores da bandeira de Portugal – no Twitter do 1º Ministro, António Costa, logo após o término de sua visita e a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Rio de Janeiro. Diz o texto – “#Portugal e #Brasil estiveram este ano mais unidos do que nunca a assinalar o Dia de Portugal, de Camoes e das Comunidades Portuguesas.”

#Portugal e #Brasil estiveram este ano mais unidos do que nunca a assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. pic.twitter.com/A3RYonKqBO — António Costa (@antoniocostapm) 12 de junho de 2017

