Homens q limpam a casa sao sexy, diz comercial do Mr. Clean – assista aqui

Novo comercial do Mr. Clean para o Super Bowl mostra que “é impossível nao amar homens que limpam a casa”. No filme, o mascote da marca de produtos de limpeza faz o trabalho doméstico enquanto dança e faz movimentos sensuais, para absoluto delírio da mulher que observa tudo. ;-) A criaçao é da Leo Burnett de Toronto, saiu no Agency Spy.

publicidade publicidade