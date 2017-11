Hotel oferece pacote especial para celebrar 25 anos de ‘Esqueceram de Mim 2’

Você se lembra de ‘Esqueceram de Mim 2‘? Nele, Kevin McAllister (Macaulay Culkin) fica sozinho num hotel em Nova Iorque, deixado para trás pela família, e apronta de tudo. E agora, fãs do filme que tiverem algum dinheiro para desembolsar podem reviver essa experiência – o Plaza Hotel, onde Kevin ficou hospedado, está oferecendo aos seus hóspedes um ‘pacote Esqueceram de Mim 2‘, com uma mochila promocional do longa, um sorvete sundae como o de Kevin e uma lata de tinta recheada de DVDs e Blu-rays do filme. A oferta faz parte das comemoraçoes de 25 anos do clássico infantil, e está disponível por ‘apenas’ 895 dólares. Nota do Consequence of Sound. Ah, detalhe – Donald Trump fez uma pontinha nesse mesmo filme, muito antes de se tornar presidente dos Estados Unidos – veja abaixo. ;-)

