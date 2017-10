‘House of Cards’ ajudou a inspirar interferência russa na eleiçao dos EUA

A interferência russa na eleiçao presidencial americana de 2016, confirmada pelas investigaçoes da inteligência americana, se inspirou em ‘House of Cards‘. Segundo a Vulture, os hackers e trolls que participaram das açoes online que, no fim das contas, tiveram influência no resultado das eleiçoes (como, por exemplo, a divulgaçao de diversas notícias falsas, as chamadas fake news), foram instruídos a assistir à série da Netflix para aprenderem sobre política americana. Isso incluía entender algumas questoes financeiras, como impostos, e sociais, como minorias e controle de armas. Aparentemente, na vida real, se há algum manipulador como Frank Underwood, ele é russo.

publicidade publicidade