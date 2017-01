‘House of Cards’ divulga teaser no momento exato – o dia da posse de Trump

‘House of Cards’ entende de timing como ninguém. Pouco antes do início da cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos EUA, o seriado divulgou, nas redes sociais, um teaser para sua nova temporada. O vídeo, de pouco menos de 30 segundos, traz o juramento de lealdade à bandeira dos Estados Unidos, acompanhado da legenda “We make the terror” (Nós fazemos o terror), em referência ao último episódio da 4ª temporada.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) 20 de janeiro de 2017

