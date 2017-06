Igreja Universal aluga 2 canais de TV aberta, Rede 21 e CNT, nota da Keila

Nota principal hoje na Keila Jimenez na Folha diz que a partir de junho, a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) ocupará praticamente toda a programaçao de duas redes de TV aberta: a Rede 21 (da Band) e a CNT. Profissionais da CNT estao sendo dispensados e programas de televendas que ocupavam espaço no canal já buscam horários em outras emissoras – foram comunicados da chegada do novo inquilino. A Universal, que ocupava cerca de 11 horas diárias na CNT, vai passar a ter 22 horas diárias no canal, pagando cerca de R$ 5 milhoes mensais pela locaçao. A emissora, que pertence a família Martinez, está em operaçao desde 1979.

