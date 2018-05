IKEA planeja abertura de suas 1as lojas na América do Sul – Brasil ainda nao

Através de um acordo de franquia com a varejista chilena Falabella, a IKEA planeja a abertura de suas 1as lojas na América do Sul. A gigante sueca dos móveis, itens para casa e decoraçao pretende abrir pelo menos 9 lojas no Chile, Colômbia e Peru ao longo de um período de 10 anos. Nesses mesmos países, também deve efetuar vendas através da internet. A 1ª loja deve ser inaugurada em Santiago, no Chile, no final de 2020 – Lima e Bogotá estao na fila e devem ser as próximas a receber lojas da IKEA. A empresa afirma ainda que está de olho em vários mercados na América do Sul, mas nao dá mais detalhes – e nenhuma palavra específica sobre o Brasil. Leia mais na Reuters.

