“Ilha de lixo” no Pacífico pode ser reconhecida como país – do tamanho da França (!)

Uma enorme massa de lixo flutuando no Oceano Pacífico pode em breve se tornar um país. Segundo notícia do Quartz, o ‘território’ tem – pasme – o tamanho da França (!). Al Gore, ex-vice presidente dos EUA e reconhecido ativista ambiental, já se registrou como o 1º cidadao desse novo Estado. Depois dele, mais de 100 mil pessoas já assinaram uma petiçao solicitando cidadania. No início do mês, o pedido para que as ‘Trash Isles’ tornem-se o 196º país do mundo foi enviado às Naçoes Unidas. A iniciativa é da organizaçao Plastic Oceans Foundation em parceria com a publicaçao LADbible. As ‘Ilhas de Lixo’ já têm bandeira (imagem acima), passaporte, moeda (chamada ‘debris’; em português, ‘detritos’) e até selos; veja abaixo. O projeto foi idealizado pelos publicitários Michael Hughes e Dalatando Almeida e conta também com a participaçao do designer Mario Kerkstra. A quem acha toda essa história muito estranha, o pessoal do LADbible dá o recado – “Se você acha que tudo isso é ridículo, por favor considere a ideia de que há uma área cumulativamente do tamanho da França feita totalmente de lixo no mar.” A propósito – estima-se que, em 2050, haverá mais plástico do que peixes nos oceanos.

