Imagens de drones mostram o estrago feito pelo furacao Harvey – veja vídeos

As tecnologias modernas, como smartphones e redes sociais, ajudam o mundo todo a ver mais rapidamente as consequências dos desastres naturais. No caso do furacao Harvey (que, na verdade, já foi rebaixado à categoria de tempestade tropical), a destruiçao no Estado americano do Texas foi capturada de maneira mais significativa por drones que sobrevoaram a regiao. O Gizmodo selecionou alguns canais do YouTube com as imagens mais impressionantes, listados abaixo. Mais de 30 mil pessoas já tiveram de ser abrigadas no Texas, e ao menos duas morreram.

