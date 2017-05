Impediu o roubo do seu carro pulando sobre o capô (!) – nao tente fazer isso

Essa semana, a jovem Melissa Smith, de 27 anos, abastecia seu carro em um posto de Milwaukee, nos EUA, quando um homem entra no seu veículo para tentar roubá-lo. Sem pensar duas vezes, Melissa pula no capô do automóvel numa tentativa desesperada de frustrar os planos do ladrao. O criminoso tenta sair do posto com o carro, mas eventualmente acaba desistindo e Melissa consegue impedir o roubo. Segundo o Gizmodo, a mídia local está enaltecendo a jovem como uma heroína, “mas, na verdade, ela é uma idiota. Nenhum carro vale a sua vida.” O site lembra que Milwaukee, assim como qualquer cidade norte-americana, está cheia de pessoas portando armas, e que Smith teve sorte de nao ter sido ferida ou até mesmo morta pelo próprio carro ou outro tipo de arma. “Se alguém entra no seu carro e tenta levá-lo, você tem várias opçoes diferentes. Mas pular no capô é uma das mais estúpidas.” Edward Flynn, chefe de polícia de Milwaukee, concorda – “Certamente nao valia a pena arriscar a vida por causa do carro e a situaçao facilmente poderia ter tido um desfecho trágico”, declarou.

