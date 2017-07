Imperdível – Andy Serkis lê tuites de Donald Trump com a voz de Gollum

Essa semana, Andy Serkis – intérprete de Gollum, personagem de ‘O Senhor dos Anéis’ – participou do ‘The Late Show with Stephen Colbert’, da CBS. A convite do anfitirao, Serkis leu alguns tuites de Donald Trump com a voz sombria de Gollum. O resultado é hilário. Assista o vídeo a partir dos 3:30 e ouça Gollum dizendo frases como “the fake news media has never been so wrong… or so dirty” (“a mídia das notícias falsas nunca esteve tao errada… ou foi tao suja”) e o já clássico “SAD” (“TRISTE”) de que o presidente norte-americano tanto gosta. Saiu no Gizmodo, que diz já imaginar Trump ordenando bombardeios na Nova Zelândia por imaginar que é lá que Gollum vive. ;-)

