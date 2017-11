Impressora 3D ajuda a replicar tumba de faraó do Antigo Egito

Uma das tumbas mais luxuosas e complexas do Antigo Egito, a do faraó Seti I, está sendo replicada com a ajuda de uma impressora 3D na Suíça. O local original onde o faraó foi sepultado, em torno de 1279 a.C., está no Vale dos Reis, no país africano. A intençao dos arqueólogos e artistas que estao à frente do projeto é colocar a cópia perto dali, na cidade de Luxor, quando estiver terminada. Por enquanto, já foram recriadas duas câmaras da tumba, que estao em exposiçao num museu na Basileia. A equipe utiliza uma técnica conhecida como fotogrametria, que consiste em tirar medidas com a ajuda de fotografias, para replicar cada detalhe da tumba na proporçao correta. Notícia do The Independent.

