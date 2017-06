Incêndio em Londres – tragédia, rescaldo e solidariedade

Mais uma tragédia em Londres. Dessa vez, um incêndio de grandes proporçoes em um edifício de 24 andares onde viviam cerca de 600 pessoas de várias nacionalidades – a Grenfell Tower, em North Kensington, oeste da cidade. Desde cedo, a mídia portuguesa está ligada nos acontecimentos com relatos – muitos em português – de moradores e curiosos que acompanharam o horror de perto. Entre as 4 famílias de portugueses que viviam no edifício há 2 crianças com “prognóstico reservado”, mas já fora de perigo, de acordo com informaçao de autoridades. Os serviços de emergência – os bombeiros chegaram em 8 minutos – têm sido considerados “verdadeiros heróis” pela rápida resposta aos acontecimentos. Mais uma vez, as redes sociais têm contribuído com imagens, avisos de coleta de alimentos, procura de desaparecidos e muita solidariedade dos vizinhos e desconhecidos. O chef Jamie Oliver, que tem um restaurante a alguns metros da torre, já se prontificou a ajudar as vítimas e familiares afetados pelo incêndio para “serem alimentados” gratuitamente. Oliver escreveu no Instagram que “sao todos bem vindos a ficar no restaurante”. O incêndio já está em fase de rescaldo mas ainda há muito por descobrir – “Nao devemos especular sobre a causa do incêndio”, declarou aos jornalistas o prefeito de Londres, Sadiq Khan. | Fotos: Carl Court/Getty Images

To any of the 100’s of FAMILIES effected by this terrible fire at Grenfell Tower Notting hill today, You are all welcome to come hang out in my restaurant and be fed and watered by my Jamies Italian team. We are in the Westfield just around the corner. Food and drink free of charge so just go and speak to my manager Juan and we will sort you out and give you some love …. this is for victims of the fire our thoughts, love and prayers are with you all big love jamie x x x x Uma publicação compartilhada por Jamie Oliver (@jamieoliver) em Jun 14, 2017 às 2:27 PDT

