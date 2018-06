Infográfico – tendências e desafios na relaçao entre consumidor e publicidade

Vc sabe o valor das suas informaçoes pessoais? De acordo com a nova ediçao do Dimension, levantamento da Kantar Media, 45% dos consumidores conectados brasileiros nao se importam em fornecer dados pessoais a um site se isso garantir mais descontos, enquanto 39% também concordam em fornecer informaçoes pessoais para sites e redes sociais em troca de anúncios mais relevantes e direcionados. Estes e outros destaques do estudo estao reunidos no infográfico abaixo. A propósito – por “consumidor conectado” entenda-se aquele que usa 2 ou mais dispositivos entre PC ou laptop, tablet ou smartphone para se conectar à internet.

