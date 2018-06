Instituto Vladimir Herzog promove debate “Interesse público: As vozes de 2013” sobre as Jornadas de Junho

O Instituto Vladimir Herzog, com apoio do Centro Universitário Maria Antonia – Universidade de Sao Paulo (USP) –, promove na próxima 4ª feira, dia 13 de junho, às 16:00, mais um encontro de seu ciclo de debates “Interesse público”, desta vez para refletir sobre o legado das jornadas de junho de 2013 e sua relaçao com o atual contexto político do país. O evento celebra o lançamento da série #DESDEJUNHO, que traz uma análise sócio-cultural desta movimentaçao popular que dominou o país a partir de junho de 2013, com exibiçao do 1º episódio e uma mesa de debate com a ativista de direitos humanos Rebeca Lerer, o jornalista Bruno Torturra (GregNews e Estúdio FLUXO) e a jornalista Laura Capriglione (Jornalistas Livres).

