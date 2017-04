Internet defende âncora que perdeu posto depois de se distrair ao vivo

A repórter freelance Natasha Exelby cobria o noticiário da noite para a ABC News 24, da Austrália, durante o fim de semana, quando se distraiu e perdeu a hora de retomar sua fala. O susto que Natasha leva quando está mexendo na sua caneta e percebe que está de novo ao vivo chega a ser teatral – tao dramático que fez a jornalista virar meme em tempo recorde, diz o TNW. A pisada de bola fez a ABC remover Natasha da apresentaçao do telejornal, pelo menos temporariamente, e o público nao gostou. Na internet, uma petiçao que já tem mais de 5 mil assinaturas pede que Exelby seja reestabelecida à sua funçao. Colegas de profissao também se manifestaram em apoio à jornalista, tuitando suas próprias gafes com a hashtag #PutYourBloopersOut. O diretor de jornalismo da ABC, Gaven Morris, no entanto, nega que a profissional esteja sendo punida ou tenha sido demitida por causa da falha – “Televisao ao vivo é uma arte exigente e deslizes acontecerao – nossos apresentadores sao humanos, nao robôs. (…) Ninguém jamais seria punido por uma falha como essa e, embora nao seja apropriado discutir publicamente detalhes confidenciais de contratos de trabalho de uma pessoa, isso nao aconteceu com Natasha”, disse Gavin. A jornalista está recebendo mais treinamento e deve voltar às apresentaçoes ao vivo num momento futuro. Essa, aliás, nao é a 1ª gafe de Exelby, que teve uma crise de riso quando falava sobre protestos no Brasil e um desastre em Mumbai, na Índia, em 2013 – está lembrado? Sobre o novo incidente, Natasha se manifestou no Twitter – agradeceu o apoio de todos, disse que nao foi seu melhor momento e que “eu e minha fascinante caneta honrosamente saudamos você!”. ;-) Com informaçoes também do Guardian.

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you! — Natasha Exelby (@NatashaExelby) 10 de abril de 2017

publicidade publicidade